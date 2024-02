Alkemy, Paolo Cederle nominato direttore generale

Alkemy

(Teleborsa) -, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato la, a decorrere dal 1° marzo 2024.La nomina - spiega una nota - si inserisce, già avviato a inizio 2022 e che ha portato Alkemy ad una struttura operativa guidata dai leader di Industry. In questo contesto, il Direttore Generale sarà chiamato in particolare a ricoprire un ruolo di supporto all'implementazione di questo nuovo modello di go-to-market per rilanciare il percorso di crescita che ha caratterizzato Alkemy sin dalla sua fondazione, oltre che per proseguire il percorso di industrializzazione su cui il gruppo sta lavorando.Dopo un'esperienza di 5 anni incon ruoli apicali, Paolo Cederle ha maturato un'esperienza più che decennale in, ricoprendo importanti ruoli manageriali, tra cui Head of Group Operations and ICT Factories e CEO di UBIS, in cui ha gestito team di oltre 10.000 persone. Dal 2018 è stato Executive Chairman e Country Manager di. A seguito dell'accorpamento di Everis e NTT Data EMEA è stato poi nominato Head of Europe Financial Services.