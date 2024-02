Debole il mercato americano, occhi ai dati sull'inflazione

Novavax

(Teleborsa) -per avere indicazioni sulla salute dell'economia e sull'andamento dell'inflazione. Prima dell'apertura del mercato, il Dipartimento del Commercio ha comunicato che nel quarto trimestre del 2023 l'economia statunitense è cresciuta a un ritmo leggermente più lento rispetto a quanto previsto in precedenza: ilè salito del 3,2% su base annua, 0,1 punti percentuali rispetto alla stima iniziale.Sul fronte dell'inflazione, isono aumentati dell'1,8% (2,1% nella lettura core che esclude alimentari ed energia), 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima iniziale.Tra le altre indicazioni arrivate c'è il fatto che lenegli Stati Uniti sono scese , contro attese di un aumento, nel mese di gennaio; ancora in calo lesettimanali.saranno rilasciati gli importanti dati sulle spese personali e i redditi personali, insieme al PCE price index, noto anche come, un indicatore dell'aumento medio dei prezzi per tutti i consumi personali nazionali.Per quanto riguarda le società che hanno diffuso laprima della campanella,ha detto di prevedere ricavi piatti o in calo nel 2024, mentreha comunicato che l'utile del primo trimestre è salito a 3,6 miliardi di dollari. Ieri sera,ha dichiarato che aumenterà i prezzi dei prodotti e ridurrà drasticamente i costi, eBay ha comunicato risultati trimestrali sopra le aspettative,ha previsto entrate deludenti per il primo trimestre.Guardando ai, illima lo 0,56%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.064 punti. In frazionale calo il(-0,46%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,31%).