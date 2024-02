Formazione professionale e politiche lavoro: intesa Italia- Germania

(Teleborsa) - Finalizzato oggi, con le firme del Ministro federale dell'Istruzione e della Ricerca, Bettina Stark-Watzinger, e del Ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil,, e del Ministro dell'Istruzione e Merito Italiano, Giuseppe Valditara, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, Marina Elvira Calderone, per parte italiana, il rinnovo della Dichiarazione comune di intenti concernente la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'Istruzione e formazione professionale,La sottoscrizione della Dichiarazione di intentiNell'attuale contesto segnato da sfide di carattere trasversale che caratterizzano e accomunano i rispettivi mercati del lavoro, quali la diminuzione della popolazione in età lavorativa e la crescente mancanza di manodopera qualificata per sostenere le transizioni digitale e verde, Italia e Germania si impegnano a continuare e rafforzare la collaborazione nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale.In particolare, i due Paesi promuoveranno lo scambio di esperienze e buone pratiche in percorsi ddefinendo specifici ambiti di collaborazione che qualificano il rapporto tra i rispettivi Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro e delle Politiche Sociali in modo proattivo. L'obiettivo di rafforzare gli scambi e la collaborazione sui centri pubblici per l'impiego e sui temi dell'inclusione sociale e del mercato del lavoro, sull'istruzione e formazione professionale, con un focus anche sul sistema duale, costituisce inoltre un importante contributo dell'Italia e della Germania alle iniziative promosse nell'ambito della