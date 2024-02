Royal Bank of Canada, utile primo trimestre sale a 3,6 miliardi di dollari

Royal Bank of Canada

(Teleborsa) -ha registrato undi 3,6 miliardi di dollari per il trimestre terminato il 31 gennaio 2024, in aumento di 449 milioni di dollari o del 14% rispetto all'anno precedente, che includeva l'impatto di 1.050 milioni di dollari del Canada Recovery Dividend (CRD) e altri aggiustamenti di natura fiscale.L'è stato di 2,50 dollari, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo. L'utile netto rettificato e l', pari a 4,1 miliardi di dollari e 2,85 dollari, sono diminuiti rispettivamente del 5% e del 6% rispetto all'anno precedente."Come mostrano i risultati del primo trimestre, RBC ha messo in atto la giusta strategia per crescere oggi generando allo stesso tempo valore a lungo termine per gli azionisti - ha commentato il- Sostenuti dalla solidità del nostro bilancio, da un approccio prudente alla gestione del rischio e da un modello di business diversificato, abbiamo ottenuto unaorientata ai clienti e una continua attenzione al. Mentre guardiamo al completamento della nostra prevista acquisizione di HSBC Canada, restiamo concentrati sull’essere un consulente di fiducia per i clienti attraverso la fornitura di esperienze bancarie nuove e differenziate".