SNCF, utile 2023 scende a 1,3 miliardi di euro con impatto scioperi

(Teleborsa) -, una delle principali aziende pubbliche francesi che è attiva nel trasporto ferroviario, ha chiuso ilconpari a 41,8 miliardi di euro, in aumento del 5,4% rispetto al 2022 escludendo l'impatto della normalizzazione delle tariffe nel settore delle spedizioni, grazie a un'attività vivace e a un modello di business basato sulla diversificazione. L'ha raggiunto i 6,4 miliardi di euro, con un EBITDA/ricavi al 15,4% rispetto al 16% nella seconda metà del 2022. Ciononostante, la performance ha sofferto a causa degli scioperi a livello nazionale contro la riforma pensionistica francese all'inizio dell'anno, che hanno ridotto l'EBITDA di 350 milioni di euro. L'è stato di 1,3 miliardi di euro, in calo rispetto a 2,4 miliardi di euro nel 2022.Ilè stato positivo per 2,5 miliardi di euro, in linea con gli impegni presi con lo Stato francese, suo unico azionista, a fornire finanziamenti per l'ammodernamento della rete ferroviaria. Ilè sceso a 24,2 miliardi di euro, anche con l'autofinanziamento dell'acquisizione da parte di GEODIS della tedesca Trans-O-Flex, in linea con la strategia."Il, in particolare sui treni ad alta velocità in Francia e in Europa, che hanno trasportato 156 milioni di persone nel 2023, in aumento del 6% rispetto al 2022 - ha commentato il- Nel trasporto pubblico, KEOLIS si è aggiudicata importanti contratti sia all'interno che all'estero della Francia. Presso GEODIS, mentre le tariffe di trasporto sono diminuite dopo due anni eccezionali, lo sviluppo del business nel settore delle spedizioni merci e della logistica contrattuale sta dando slancio".