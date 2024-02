Ue, salta il Supply Chain Act: decisiva l'astensione dell'Italia

(Teleborsa) - È saltata l’approvazione in Consiglio Ue dellasulla, voluta per introdurre una responsabilità delle imprese nella violazione dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente e dei diritti umani, anche rispetto ai. Alè mancata infatti la maggioranza qualificata necessaria per approvare il testo di compromesso finale che la la presidenza belga del Consiglio Ue aveva sottoposto all’approvazione degli ambasciatori dei 27. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata determinante la posizione dell’che si sarebbe astenuta insieme allaNel Coreper di oggi a Bruxelles "non si è trovata" la necessaria maggioranza qualificata per approvare la(Csddd), ha fatto sapere la presidenza belga. "Dobbiamo valutare ora lo stato delle cose e vedremo se è possibile affrontare le preoccupazioni avanzate dagli Stati membri, in consultazione con il Parlamento", ha aggiunto.Lastabiliva norme sugli obblighi per le grandi aziende riguardo agli effetti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sui diritti umani per la loro catena di attività che copre i partner commerciali a monte dell'azienda e parzialmente le attività a valle, come la distribuzione o il riciclaggio. La direttiva avrebbe previsto inoltre norme sullee sullain caso di violazione di tali obblighi, richiedendo alle aziende di adottare un piano in grado di garantire che il modello di business e la strategia fossero compatibili con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.Il testo si trova ora su un binario morto e con ogni probabilità non potrà concludere il suoin tempo per le, fissate dal 6 al 9 giugno.