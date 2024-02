Allfunds, ricavi netti record a 546 milioni di euro nel 2023

Allfunds Group

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme WealthTech B2B per l'industria dei fondi, ha chiuso ilconpari a 546 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente, unpari a 359 milioni di euro, in aumento del 3% su base annua e che implica undel 66% (in linea con le aspettative). L'al netto delle imposte si è attestato a 217 milioni di euro, in calo del 4%, mentre l'utile per azione è aumentato del 74% a 0,14 euro per azione.Glisono aumentati del 7% su base annua arrivando a 1.384 miliardi di euro (FY22: 1.296 miliardi di euro). Ciò si confronta con un aumento del 4% per l’industria transfrontaliera europea nello stesso periodo. Continua crescita delle migrazioni di clienti per 60 miliardi di euro, di cui 11,2 miliardi di euro derivanti dall'acquisizione dell'attività di local paying agent di Iccrea Banca."La nostra performance eccellente nel 2023 sottolinea la forza della nostra strategia: abbiamo raggiunto ricavi record storici e abbiamo migliorato la nostra redditività con un margine EBITDA Adj al 66% e riportato un EBITDA record pari a 319 milioni di euro, nonostante un contesto difficile - ha commentato il- Laè strettamente interconnessa con la nostra ricerca di utili di qualità diversificati per origine, cliente, area geografica e asset class. Continuiamo a investire in nuove iniziative e servizi per supportare la nostra proposta davvero unica".Ilfinale proposto per il 2023 è di 0,0935 euro per azione, in crescita dell'11% rispetto al 2023. Ciò è coerente con la nostra politica dei dividendi e riflette un payout ratio del 27% dell'utile netto rettificato. Il nostro dividendo per azione è cresciuto a un tasso annuo composto del 37% negli ultimi 2 anni.