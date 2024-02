Il car sharing Enjoy arriva nel Nord Est: nelle stazioni Enilive, auto a noleggio per muoversi in tutta Italia

(Teleborsa) -il servizio di car sharing di Enilive, si estende a diverse città del Veneto e arriva anche in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia. È ora possibile noleggiare le auto in sharing negli Enjoy Point attivi in alcune stazioni di servizio Enilive a Vicenza, Verona, Jesolo (Venezia), Lazise e Peschiera del Garda (Verona), Trento, Bressanone (Bolzano) e Trieste. Sei Enjoy Point sono già attivi a Padova dallo scorso novembre.Il car sharing è una soluzione diche consente di noleggiare un veicolo per i propri spostamenti in qualsiasi momento, in base alle proprie esigenze, scegliendo tra tariffe orarie o giornaliere. Negli Enjoy Point in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia è possibile noleggiare le auto Enjoy in modo immediato (se disponibili) oppure prenotarle fino a 24 ore prima della partenza, per muoversi nei dintorni oppure per viaggiare in tutta Italia.La disponibilità degli Enjoy Point in otto nuove località prosegue il percorso di trasformazione e vicinanza ai clienti delle stazioni Enilive verso il modello ‘mobility hub’: oltre alla possibilità di effettuare il rifornimento di diversi vettori energetici, tra cui il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili), nelle Enilive Station è possibile fruire di servizi come la ristorazione degli Eni Café, i negozi di prossimità Emporium, i lavaggi EniWash, i Telepass Point, oltre alla possibilità di pagare i bollettini postali e ritirare pacchi in appositi locker.Gli Enjoy Point attivi nelle regioni del Nord Est sonoSi trovano in punti strategici, anche utili a favorire l’interscambio con i mezzi privati e il trasporto pubblico, nelle Enilive Station di Padova (via Venezia, via Vicenza, via Gattamelata, via Annibale da Bassano, via Guizza e corso Stati Uniti), Vicenza (viale Milano, a due passi dalla stazione ferroviaria e dall’autostazione), Verona (via Goffredo Mameli 160/F e viale del Lavoro 22, in zona fiera), Jesolo (via Mameli 58, a pochi minuti dall’autostazione), Lazise (via Gardesana 129, località Praleor), Peschiera del Garda (via Venezia 76, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria), Trento (lungadige Leopardi, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dall’autostazione), Bressanone (via Peter Mayr 16, nei pressi della sede dell’Università di Padova) e Trieste (via Alfonso Valerio 1, sotto la sede principale dell’Università degli Studi di Trieste).Per noleggiare i veicoli Enjoy è. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione Enjoy Point nella quale si possononell’Enjoy Point d’interesse, oppure noleggiare direttamente il veicolo Enjoy d’interesse, se presente nella stazione di servizio Enilive, inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone. Al termine del noleggio, che deve essere concluso nello stesso Enjoy Point di partenza, è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio. Le tariffe sono orarie o giornaliere: comprendono sempre carburante, assicurazione e i primi km di percorrenza (50km per le tariffe orarie e 150km al giorno per le giornaliere).Enjoy è attivo anche nelle città diin modalità free floating, cioè con la possibilità di iniziare e terminare i noleggi in qualsiasi punto all’interno dell’area di copertura. La sua flotta conta circa 3.000 veicoli tra auto ibride, auto elettriche e cargo. I clienti sono più di 1 milione e, dal lancio del servizio a oggi, sono stati effettuati più di 31 milioni di noleggi.