"L'Europa vuole "cancellare" le banche italiane". L'allarme lanciato da Sileoni

(Teleborsa) - "Lasta analizzando una proposta folle, quella divolte a rimuovere gli ostacoli di vigilanza esistenti per la creazione di soggetti bancari europei e metterli in grado dimensionalmente e strutturalmente di competere ad armi pari con i colossi americani.. Il Governo deve intervenire per tutelare gli interessi nazionali che passano anche dalla difesa delle nostre banche". Lo ha dettodurante la trasmissione Mattino Cinque in onda su Canale 5."Una situazione di questo tipo avrebbe ripercussioni anche su tutta la clientela bancaria. Per questo motivo questa proposta va fermata" ha aggiunto Sileoni.Il leader della Fabi fa riferimento a un, specificamente del, che propone una serie di normative perL'obiettivo è favorire la concentrazione tra i grandi attori del settore non solo a livello nazionale, come è avvenuto finora, ma su scala europea. Questo ampio piano mira a consentire alle banche del Vecchio Continente di difendersi da possibili acquisizioni ostili da parte delle gigantesche istituzioni finanziarie americane. In sostanza, secondo il rapporto dell'UE, l'espansione delle banche dovrebbe avvenire con l'Europa come punto di riferimento.