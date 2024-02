Parlamento europeo approva regolamento sull'identità digitale europea

(Teleborsa) -(portafoglio digitale) europeo per consentire ai cittadini l'autenticazione centralizzata, senza ricorso a provider commerciali esterni, e l'accesso ai principali servizi pubblici in qualsiasi Stato membro dell'UE. Il regolamento è stato adottato dall'Europarlamento con 335 voti a favore, 190 contrari e 31 astenuti. Per diventare legge dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio UE.Il nuovo quadro sull’identità digitale fornirà ai cittadini dell’UE l’accesso digitale transfrontaliero ai principali servizi pubblici in modo più sicuro ed affidabile. Il portafoglio dell’UE sarà utilizzato però. Durante i negoziati, i deputati hanno garantito disposizioni volte a salvaguardare i diritti dei cittadini e a promuovere un sistema digitale inclusivo,Il regolamento prevede "per gli utenti dei portafogli UE, che sono i, e hanno lo stesso valore legale di una firma scritta a mano, nonché interazioni da portafoglio a portafoglio, per migliorare la fluidità degli scambi digitali.Gli eurodeputati hanno inoltre sceltoper incoraggiare. Stabilite regole rigorose per la registrazione e il controllo delle aziende coinvolte per garantire responsabilità e tracciabilità. Attraverso una cosiddetta, gli utenti potranno avere il pieno controllo dei propri dati e potranno richiederne la cancellazione, come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).