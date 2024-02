Poste, l'utile 2023 sale a 1,9 miliardi di euro. Alzato ancora il dividendo

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha chiuso il 2023 conpari a 12,01 miliardi di euro, in crescita del 5,4% su base annua (3,21 miliardi nel quarto trimestre del 2023, +4,1% rispetto al quarto trimestre del 2022) epari a 9,41 miliardi, in crescita del 4,3% su base annua ( 2,71 miliardi nel quarto trimestre del 2023, -2,5% rispetto al quarto trimestre del 2022), comprensivi di un pagamento di 133 milioni (di cui 43 milioni contabilizzati nel quarto trimestre) come bonus una tantum per i dipendenti.Ilrecord è stato pari a 2,62 miliardi di euro, +9,4% su base annua rispetto al 2022 (515 milioni nel quarto trimestre del 2023, +59,9% rispetto al quarto trimestre del 2022), più che raddoppiato rispetto all'EBIT del 2017, grazie alla crescita solida del business e all’efficace gestione dei costi. L'è stato pari a 1,9 miliardi di euro, in crescita del 22,1% su base annua rispetto al 2022 (411 milioni nel quarto trimestre del 2023, +185,4% rispetto al quarto trimestre del 2022)."Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente", ha detto l'"Alla luce di questi risultati straordinari - ha aggiunto - intendiamo proporreche, per l'anno fiscale 2023, è pari a 0,80 euro per azione, in crescita di circa il 13% rispetto alla nostra proposta originaria di 0,71 euro - e distribuendo così agli azionisti, previa approvazione, dividendi totali per 1 miliardo di euro per il 2023 in aumento del 23% rispetto all'esercizio 2022".Del Fante ha fatto il punto anche sulle varie divisioni: "Nella divisioneabbiamo raggiunto il break even di settore per l'esercizio 2023, in anticipo rispetto alle previsioni. Neii ricavi ammontano a 5,2 miliardi, con le Attività Finanziarie Investite pari a 581 miliardi, supportate da una raccolta netta retail di oltre 1,2 miliardi, trainate da una solida raccolta netta assicurativa, che ha conseguito una performance oltre il livello di mercato. Neiabbiamo registrato risultati positivi, con una raccolta netta che conferma una performance ben al di sopra del livello di mercato e un tasso di riscatto ridotto in un contesto sfidante. Intutte le linee di business hanno conseguito solidi risultati, anche grazie al consolidamento di LIS, e realizzato ancora una volta una crescita a doppia cifra della redditività operativa. L'offerta PosteEnergia è stata accolta molto bene dal mercato, raggiungendo alla data odierna circa 500 mila contratti sottoscritti".