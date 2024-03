Cy4Gate acquista azioni proprie e conclude il programma

Cy4Gate

Gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra l'1 e il 27 febbraio 2024 inclusi, complessive(corrispondenti allo 0,83% circa del capitale sociale), ad un prezzo medio di circa 6,31 euro e per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni e di quanto riportato nei comunicati precedenti, la Società ha reso noto che2024 si èNell’ambito del suddetto programma, Cy4Gate, tra l'8 agosto 2023 e il 27 febbraio 2024 inclusi, ha acquistato complessivamente 450.000 azioni ordinarie proprie pari al numero massimo previsto di azioni acquistabili e pari all'1,91% del capitale sociale, per un controvalore di circa 3.214.883,06 euro.Nel frattempo, a Piazza Affari, seduta molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,17%.