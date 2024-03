Keurig Dr Pepper, maggior azionista vende azioni per 2,5 miliardi di dollari

Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) -(KDP), conglomerato americano di bevande e macchine da caffè, ha reso noto che laattraverso un'offerta secondaria diè avvenuta a un prezzo di 29,10 dollari per azione (per un totale di 2,53 miliardi di dollari). JAB ha inoltre concesso un'opzione all'underwriter per l'acquisto di un massimo di ulteriori 13.043.478 azioni per un periodo di 30 giorni (circa 380 milioni di dollari).KDP ha indicato la propria intenzione diin questa offerta. Il riacquisto viene effettuato in base all'autorizzazione di riacquisto di 4 miliardi di dollari precedentemente annunciata, di cui circa 1,8 miliardi di dollari rimarranno in sospeso a seguito dell'offerta.A seguito del completamento dell'offerta, presupponendo il pieno esercizio dell'opzione all'underwriter di acquistare ulteriori azioni, JAB deterrà circa il 21% delle azioni ordinarie in circolazione di KDP, portando ilal 79%."I proventi derivanti dalla vendita delle azioni KDP ci consentono di mantenere il nostro obiettivo di leva finanziaria in linea con le nostre politiche, mentre continuiamo a costruire il nostro portafoglio di investimenti - ha affermato Joachim Creus, CEO di JAB -e prevediamo di continuare a essere un azionista di riferimento a lungo termine in KDP, ad un livello di proprietà pari o superiore al 20%".