Bally's sarà acquistata da maggiore azionista in deal da 4,6 miliardi di dollari

Bally's

(Teleborsa) -, società statunitense di gioco d'azzardo, scommesse e intrattenimento, hadefinitivo in base al quale, il maggiore azionista della società, acquisirà le azioni in circolazione per 18,25 dollari per azione. Il prezzo rappresenta un premio del 71% rispetto al prezzo medio per azione ponderato in base al volume di 30 giorni all'8 marzo 2024, ultimo giorno di negoziazione prima della divulgazione al pubblico della proposta iniziale di acquisizione in contanti di Standard General di 15 dollari per azione.Invece di ricevere il corrispettivo in contanti, gli azionisti di Bally's possono scegliere di. Gli azionisti di Bally che scelgono di mantenere tutto o parte del proprio investimento in Bally continueranno ad essere azionisti della società combinata.La transazione valuta Bally's a circa. La società combinatain Borsa.In seguito alla fusione, Bally's, un operatore di casinò regionale di proprietà di maggioranza di fondi gestiti da Standard General.In relazione alla transazione, oltre a Standard General, Sinclair Broadcast Group e Noel Hayden si sono impegnati a sostenere la fusione. Di conseguenza, almeno ilin circolazione di Bally verranno trasferite nella società combinata.