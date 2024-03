TIM, Barclays alza target price e conferma Equal Weight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,35 euro, +8%) ilsu, confermando lasul titolo a "".Gli analisti hanno aggiornato le stime dopo ie in vista delche avrà luogo il 7 marzo. La società fornirà una guidance pro forma basata sul nuovo perimetro, ovvero dopo la vendita di Netco. Il management continua a prevedere che l'accordo venga concluso entro l'estate del 2024.L'accordo è attualmente sottoposto alle ultime revisioni normative. Chiaramente, però, il mercato sembra preoccupato di poter ancora incontrare un ostacolo. L'accordo è stato firmato (6 novembre 2023) con termini vincolanti e Vivendi ha indicato che non avrebbe richiesto un "processo ingiuntivo urgente" che avrebbe potuto fermare l'accordo (15 dicembre 2023), considerato un grave rischio per la conclusione dell'accordo. Infine, il governo italiano ha approvato l'operazione il 17 gennaio 2024. Anche la recente offerta diper gli asset di Vodafone Italia è unin termini diofferti.Il, sebbene la società abbia già divulgato una serie di dettagli sulle attività nazionali, esclusa NetCo.Per le attività domestiche, Barclays riduce i ricavi di meno dell'1% e aumenta l'EBITDA aL organico di circa il +2% dopo il forte 4Q23 per il 2024-26. In Brasile, la società ha riportato buoni risultati, ma ciò è stato vanificato da un tasso di cambio BRL/EUR meno favorevole rispetto all'aggiornamento degli analisti. Quindi, nel complesso,di circa il +0,5%.