Macy's brilla a Wall Street. Arkhouse e Brigade alzano offerta acquisto

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 16,59%, dopo che un gruppo di investitori composto da Arkhouse Management e Brigade Capital ha aumentato la propria offerta per acquisire la catena di grandi magazzini.Il gruppo ha messo ora sul piatto 24 dollari in contanti per azione Macy’s, rispetto ai 21 dollari offerti in precedenza. L’offerta rappresenta un premio del 33% rispetto alla chiusura di Macy’s di venerdì e valuta la catena circa 6,6 miliardi di dollari.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,47 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,94.