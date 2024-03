Sui livelli della vigilia Borsa Italiana. Corre Saipem, scende Ferrari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un clima attendista per l'assenza di dati macroeconomici rilevanti e con l'attenzione rivolta al(BCE), che manterrà i tassi di interesse invariati nonostante i progressi sul fronte dell'inflazione.Ogginé in area euro né negli Stati Uniti. Le uniche indicazioni della mattinata sono che la disoccupazione è diminuita leggermente in Spagna a febbraio, l'inflazione è aumentata ancora in Turchia nello stesso mese, e l'indice Sentix è migliorato nell'Eurozona a marzo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,085. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.082,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +145 punti base, con ilche si posiziona al 3,83%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 32.876 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.010 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,62%); pressoché invariato il(+0,07%).di Milano, troviamo(+5,16%),(+3,31%),(+1,98%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,83%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,73%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,67%),(+2,82%),(+2,56%) e(+2,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,09%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.