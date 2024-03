Visibilia Editore, Tribunale revoca CdA e nomina amministratore giudiziario

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha reso noto che ilha, nonché gli attuali membri del collegio sindacale, nominando quale amministratore giudiziario Maurizio Irrera con il compito di provvedere alla gestione e in particolare di dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, costituendo un servizio di tesoreria interna della società.Inoltre, è stato stabilito di; revocare l'organo amministrativo dellae convocare l'assemblea per la sua sostituzione; verificare che dall'aumento di capitale deliberato da Visibilia Editrice derivi l'apporto di risorse sufficienti a sostegno del piano di risanamento e comunque porre in essere ogni azione utile al buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi già pendente.