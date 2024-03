Istruzione, PNRR: confronto con il Ministero, Anief chiede proroga dei contratti

(Teleborsa) - Nella giornata di oggi ha si è tenuto un incontro relativo alle indicazioni operative sul pagamento del personalee la semplificazione degli affidamenti delle Istituzioni Scolastiche ed Educative - Nota A.N.AC. del 27/02/2024 tra il Dipartimento risorse umane e finanziarie guidato dal dott. Jacopo Greco e le OO.SS del comparto istruzione e ricerca, alla presenza inoltre della Dott.ssa Simona Montesarchio responsabile dell’unità di missione PNRR.Perhanno partecipato il Segretario generale, il segretario nazionaleed il responsabile nazionale del Dipartimento CondirIl dott.ha ribadito che allo stato attuale i contratti dei Cs e degli AA PNRR e Agenda sud seguono due canali di finanziamento diversi, mentre per i primi è stata trovata una copertura nel bilancio dell’amministrazione fino al 15 aprile 2024, per i secondi la legge di bilancio fino ad oggi ha individuato una copertura di bilancio a valere sulle risorse del pnrr e in particolare sulla quota relativa alle spese di gestione corrispondente al limite del 10%. Anief ha rinnovato la richiesta di estensione dei contratti che arrivano solo fino al 15 aprile: è irragionevole che non ci sia copertura fino al termine delle attività didattiche. Inoltre considerate le difficoltà riscontrate dalle diverse istituzione scolastiche circa la gestione contabile dei contratti degli assistenti tecnici e amministrativi si è provveduto ad individuare una soluzione normativa che consente di superare i problemi prevedendo la liquidazione delle spettanze attraverso il sistema di Noipa, grazie quindi all’introduzione del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 192(PNRR) e nello specifico l’art. 14 co11, è possibile adesso avvalersi del nuovo sistema di gestione contabile sia per i contratti già stipulati sia per quelli che le istituzioni scolastiche intenderanno stipulare da oggi in poi.Laè assimilabile a quella dei supplenti con la differenza rilevante che non vi sarà il controllo di capienza motivo per il quale i pagamenti avverranno con la stessa celerità dei supplenti annuali. Le scuole avranno il compito di inserire a sidi il contratto con il codice N19 (Pnrr,Agenda sud) e trasmetterlo.Laha imposto un termine entro il quale tali contratti devono essere stipulati e trasmessi, ossia il 31 marzo 2024, con scadenza massima al 30 giugno 2024. Per quanto riguarda i contratti già stipulati, ad oggi in circa 580, e al momento sospesi potranno usufruire delle novità intercorse che avranno operatività nei prossimi giorni.E’ stato chiarito inoltre, su sollecitazione di ANIEF, che lesono vincolate alla realizzazione dei progetti Pnrr i quali restano ildegli stessi. Sempre all’art 14 co11 Il decreto Pnrr disciplina le procedure in caso di eventuale rinuncia del personale destinatario dei contratti in oggetto.Il Dott. Greco ha inoltre reso nota la deroga concessa dall’alle istituzioni scolastiche in materia dicosi come anticipato dalla nota del 27/02/2024. Nello specifico la materia riguardante gli affidamenti dei viaggi di istruzione e le concessioni dei distributori automatici. L’Anac ha così concesso la possibilità di procedere pur in assenza di qualificazione della stazione appaltante fino al 30/09/2024. Tale concessione resta al momento esclusa per la concessione dei bar. L’Anief ha sollevato ledella tematica osservando che la deroga concessa non risolve allo stato attuale il problema riservandosi eventuali proposte risolutive.L’amministrazione ha infine confermato che nei prossimi mesi si provvederà a fissare nuoviper ovviare alle difficoltà oggettive cui le istituzioni scolastiche incorreranno dal 1/10/2024 in poi, termine di scadenza della proroga accordata da Anac.