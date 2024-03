Target prevede ritorno alla crescita delle vendite nell'attuale esercizio

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha riportato une unnel quarto trimestre 2023 di 2,98 dollari, rispetto a 1,89 dollari nel 2022. L'EPS ed EPS rettificato sono stati di 8,94 dollari per l'intero anno 2023, rispetto a 5,98 dollari su base reported e 6,02 dollari su base rettificata nell'anno precedente. Lesono diminuite del 4,4% nel quarto trimestre, mentre idi 31,9 miliardi di dollari sono cresciuti dell'1,7%. Le vendite dell'intero anno sono diminuite dell'1,7% a 105,8 miliardi di dollari."Gli sforzi del nostro team hannodella nostra attività, migliorando ulteriormente le vendite e le tendenze del traffico nel quarto trimestre, aumentando al tempo stesso la redditività ben oltre le aspettative", ha affermato, presidente e amministratore delegato di Target."Durante tutta la stagione, gli ospiti hanno apprezzato le novità, il valore, nonché l'ispirazione e la facilità della nostra esperienza di acquisto in negozio e digitale - ha aggiunto - Guardando al futuro, continueremo a investire nei punti di forza e negli elementi di differenziazione che hanno prodotto forti performance finanziarie nel tempo. Implementeremo inoltre, come parte della nostra tabella di marcia per la crescita volta a soddisfare i consumatori ovunque si trovino, riaccendendo le vendite, il traffico e i guadagni di quote di mercato e posizionando Target per una crescita redditizia nel 2024 e al di là".Per il, la società prevede un calo delle vendite comparabile dal 3 al 5%. L'EPS rettificato del primo trimestre sarà compresi tra 1,70 e 2,10 dollari. Per l', prevede un modesto aumento delle vendite comparabili in un range compreso tra lo zero e il 2%. L'EPS rettificato oscillerà tra 8,60 e 9,60 dollari.