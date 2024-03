Acea, utile netto 2023 in crescita a 280 milioni. CdA approva Piano

ACEA

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 con undi Gruppo pari arispetto al 2022. La maggiore focalizzazione sulla gestione dei costi e degli investimenti, insieme alla crescita organica - spiega una nota - hanno più che compensato i maggiori ammortamenti legati agli investimenti effettuati e l’incremento degli oneri finanziari determinato dall’aumento dei tassi di interesse. Il tax rate passa dal 37,5% del 2022 (normalizzato dal contributo solidaristico straordinario 29,8%) al 31,1% del 2023.si attestano adai 5.138,2 milioni di Euro del 2022 e risentono principalmente della forte flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti & Smart Cities e Ambiente, pari a 2,4 miliardi di Euro, rappresentano oltre il 50% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 6%.di Euro, grazie al maggior contributo dei business regolati (+10% Acqua Italia e +7% Reti & Smart Cities) e dell’area Commerciale e alle efficienze operative realizzate, fattori che hanno più che compensato l’impatto negativo dello scenario energetico.Glirealizzati nel 2023 sono paridi Euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Gli investimenti - destinati per circa l’88% alle attività regolate - sono ripartiti come segue: Acqua Italia 682,4 milioni di Euro, Reti & Smart Cities 299,6 milioni di Euro, Ambiente 38,9 milioni di Euro, Produzione 41,1 milioni di Euro, Commerciale 50,2 milioni di Euro, altribusiness (Acqua Estero, Ingegneria) e Corporate 30,5 milioni di Euro.del Gruppo passa da 4.439,7 milioni del 31 dicembre 2022 a 4.846,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. La variazione è influenzata principalmente dalla dinamica degli investimenti realizzati, dalla dinamica del prezzo dell’energia e dalle azioni di contenimento del capitale circolante.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di unche sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2024, con stacco della cedola il 24 giugno e record date il 25 giugnoha anche approvato il Piano Industriale 2024-2028, che prevede unfocalizzato su Acqua, Elettrico, Ambiente, con capex medi annui pari a 1,5x la media 2020-2023. Il business plan prevede investimenti, nel periodo 2024-2028, pari ail 91% dei quali destinato ad attività regolate.Attesa unain arco piano presenta unae raggiunge(di cui il 90% da attività regolate), rispetto ai 1.391 milioni di Euro del 2023 (+29%).è previsto aumentare ad unda 294 milioni di Euro del 2023 a 350 milioni nel 2026 eIl Piano punta anche all', con un capitale circolante è atteso in sensibile miglioramento grazie all’ottimizzazione degli approvvigionamenti e delle tempistiche dei pagamenti ed alle strategie innovative nell’intera filiera di gestione e di recupero del credito. I consistentigenerati in arco Piano e il complessivo miglioramento del capitale circolante, garantiscono un elevato livello di solidità finanziaria con un generale miglioramento degli indicatori economico-finanziari e in particolare con unda 3,5x del 2023con la distribuzione disino al 2028 ed unada 0,88 Euro per azione del 2023.