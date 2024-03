Euribor, via alla riforma per attirare più banche a contribuire al benchmark

(Teleborsa) - L'European Money Markets Institute (EMMI) ha concluso la suasulle proposte dicon un "significativo sostegno degli operatori del settore". I miglioramenti proposti alla metodologia Euribor, progettati pere attirare più banche nel panel, hanno ricevuto "ampi consensi durante il processo di consultazione", si legge in una nota.L'Euribor svolge un, influenzando un'ampia gamma di prodotti e contratti finanziari. Pubblicato per la prima volta il 30 dicembre 1998 - pochi giorni prima dell'introduzione dell'euro - l'Euribor è un benchmark del mercato monetario in euro calcolato su cinque scadenze: una settimana, uno, tre, sei e dodici mesi. Misura "il tasso al quale i fondi wholesale in euro possono essere ottenuti dagli istituti di credito negli attuali ed ex paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio nel mercato monetario non garantito".L'Euribor è stato dichiarato un benchmark critico dalla Commissione Europea nel 2016 a causa della suaper la stabilità finanziaria. Secondo stime dell'EMMI, l'importo totale in essere di strumenti finanziari e contratti che utilizzano l'Euribor come riferimento supera i 100 trilioni di euro.Ladelle banche del panel alla nuova metodologia di calcolo avverrà gradualmente e si prevede chee si estenderà su un periodo di sei mesi, ha detto l'EMMI. Questo approccio mira a facilitare una transizione graduale riducendo al minimo le interruzioni per i partecipanti al mercato.