IEG, sostituzione temporanea della CFO Teresa Schiavina. Funzioni ad interim all'AD

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha deliberato di nominare ad interim Lucia Cicognani quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, inCicognani, che ricopre dal 2022 la funzione di Financial Reporting, M&A e Compliance Manager, fa parte del Gruppo IEG dal 2015, dopo aver maturato una significativa esperienza in ambito contabile ed amministrativo presso primaria società di revisione. Cicognani nondetiene, direttamente e/o indirettamente, azioni della società.IEG rende anche noto che lesaranno ricoperteper il medesimo periodo dall'amministratore delegato. Quest'ultimo detiene, direttamente e/o indirettamente, 16.282 azioni della società.