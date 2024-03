Pirelli, utile 2023 sale a 495,9 milioni. Dividendo di 0,198 euro

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 6.650,1 milioni di euro (~6,6 miliardi di euro il target), con una crescita dello 0,5% rispetto al 2022 grazie al forte miglioramento del price/mix. La crescita organica dei ricavi è stata pari a +6,8% (-6,3% l'impatto derivante dai cambi e dall'iperinflazione in Argentina e Turchia).L'nel 2023 è stato pari a 1.446,1 milioni di euro, in crescita del +2,7% rispetto ai 1.408,3 milioni di euro del 2022. L'nel 2023 è stato pari a 495,9 milioni di euro, in crescita del 13,8% rispetto a 435,9 milioni di euro nel 2022 e riflette il miglioramento della performance operativa e i benefici derivanti dal Patent Box.L'Pirelli & C. Spa è stato pari a 242,9 milioni di euro, rispetto ai 252,5 milioni di euro dell'esercizio 2022. Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di undi 0,198 euro per azione per un totale complessivo di 198 milioni di euro. Il dividendo relativo all'esercizio 2023 sarà posto in pagamento a partire dal 26 giugno 2024 (stacco cedola il 24 giugno 2024 e record date il 25 giugno 2024).Ilnel 2023 è stato positivo e pari a +508,9 milioni di euro (superiore al target indicato a novembre compreso fra ~450 e ~470 milioni di euro) rispetto ai +515,5 milioni di euro del corrispondente periodo 2022. Il dato 2023 non include l'acquisizione di Hevea-Tec, il cui closing è stato siglato il 3 gennaio 2024 a un Enterprise Value di circa 21 milioni.Laal 31 dicembre 2023 è pari a -2.261,7 milioni di euro (-2.552,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022) meglio del target pari a ~-2,33 miliardi di euro. Rapporto Pfn/Ebitda adjusted pari a ~1,56x (meglio del target tra ~1,60 /~1,65 volte).