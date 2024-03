TIM approva nuovo piano post cessione Rete. Debito sostenibile con leva a 1,6-1,7x

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dihaall'unanimità il, con la vendita della rete fissa (NetCo) che permetterà a TIM di muoversi sul mercato con minori vincoli finanziari e regolatori e con un focus maggiore sulle componenti industriali.sulla base del(dati organici, inclusa Sparkle) prevedonodi Gruppo in crescita del 3% medio annuo nell'arco di piano (CAGR 2023-2026) da 14,4 miliardi di euro pro-forma nel 2023; per TIM Domestic ricavi in crescita del 2% medio annuo nel triennio da 10 miliardi di euro pro-forma nel 20233. Per il 2024 i ricavi di Gruppo sono attesi in crescita del 3-4% e del 2-3% per TIM Domestic.L'di Gruppo è previsto in crescita dell'8% medio annuo nell'arco di piano (CAGR 2023-2026) da 3,5 miliardi di euro pro-forma del 2023; per TIM Domestic EBITDA organico After Lease in crescita del 9-10% medio annuo nel triennio da 1,9 miliardi di euro pro-forma del 20233. Per il 2024 EBITDA organico After Lease di Gruppo in crescita dell'8-9% e del 9-10% per TIM DomesticL'di Gruppo è previsto in aumento da 1,3 miliardi di euro pro-forma nel 2023 a circa 2,2 miliardi di euro nel 2026; per TIM Domestic EBITDA organico After Lease – Capex in crescita a circa 1,1 miliardi di euro da 0,6 miliardi di euro pro-forma nel 20233. Per il 2024 prevista una crescita del 15-17% a livello di Gruppo e dell'11-12% per TIM Domestic.Il CdA si aspetta una riduzione dell'di Gruppo, con un rapporto Debito/EBITDA After Lease in calo a 1,6-1,74 volte rispetto a 3,85 volte dei pro-forma al 2023. Il Gruppo stima unpositivo sia in Italia sia in Brasile in orizzonte di piano.Per quanto riguarda leTIM il piano industriale prevede le seguenti linee strategiche: perproseguirà la stabilizzazione del core business, con un progressivo aumento dell'Arpu fisso e mobile, migliorando al tempo stesso la convergenza dei clienti fra i due settori, e in parallelo sarà sviluppato il modello di Customer Platform, con un focus sulla crescita dei ricavi beyond connectivity attraverso nuove partnership eopportu nità nel settore delle famiglie e delle piccole e medie imprese;, facendo leva sul proprio posizionamento e su vantaggi competitivi unici, continuerà l'accelerazione dei ricavi da servizi guidata da un'ulteriore espansione nel mercato ICT, amplificata da un posizionamento sui settori chiave per la crescita (Cloud, IoT, Cybersecurity), e particolare focus sarà dedicato al settore del Cloud grazie a partnership con i principali operatori mondiali e al pieno avvio operativo del Polo Strategico Nazionale (di cui TIM è principale socio e abilitatore tecnologico); perè prevista un'ulteriore crescita dei ricavi e dell'EBITDA, con una generazione di cassa in crescita in doppia cifra in orizzonte di piano.A livello, si legge in una nota, il piano prevede inoltre una seconda fase del progetto di trasformazione dei costi, con target incrementali pari a 400 milioni di euro al 2026 legati alla semplificazione e al. Sarà posta una particolare attenzione all’efficienza nel settore Consumer e all’internalizzazione di risorse e competenze nell'area Enterprise.