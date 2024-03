Banche, Pirovano (Mediolanum): "L’inclusione è leva strategica e di business"

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - "Ladelle diversità e dell’è una. Non si tratta cioè di un esercizio di filantropia per le banche – che pure è rilevante – ma un mezzo per raggiungere i propri obiettivi strategici di affari, attraverso il miglioramento del welfare aziendale e della relazione con le comunità di riferimento". È quanto evidenziato, nel corso do un evento organizzato dall'ABI, da, Presidente die consigliere ABI, componente il Comitato esecutivo ed il Comitato di Presidenza dell’Associazione Bancaria, con deleghe all'Innovazione e alla Sostenibilità."Registro una grande attenzione su alcuni temi, sui cui si svilupperà ildei prossimi mesi. – ha aggiunto Pirovano - Penso, per esempio, all’importanza delleper favorire la cultura aziendale della diversità e i possibili sviluppi nel tempo, attraverso specializzazioni e formazione sempre più mirata".delle banche nei confronti dellee del, anche attraverso esempi concreti e progetti trasversali che vedano il coinvolgimento del terzo settore. Non vanno dimenticate le opportunità connesse alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale", ha sottolineato il Presidente di Mediolanum.In questo quadro – ha concluso – occorre avere ben chiara lada parte di tutti,per contare su di un quadro normativo armonizzato e livellato per tutti gli operatori, sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. È importante anche una forte spinta pertra le diverse fasce di popolazione, con azioni mirate e sistematiche, soprattutto nei territori maggiormente a rischio di esclusione finanziaria e sociale".