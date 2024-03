Decarbonizzazione: da Bei, Mediocredito Trentino-Alto Adige e Sace 70 milioni di euro per le imprese

(Teleborsa) - La(BEI),annunciano un finanziamento dafinalizzato a promuovere gli investimenti ecosostenibili e il fabbisogno di capitale circolante delle imprese in Italia. È stata firmata oggi la prima tranche da 35 milioni di euro, garantiti all’80% da SACE, dei 70 milioni complessivi approvati dal Consiglio di Amministrazione della BEI.Nel dettaglio, ilBEI permetterà a Mediocredito Trentino-Alto Adige di veicolare risorse aggiuntive a condizioni agevolate alle imprese, offrendo loro la capacità di accedere a finanziamenti a lungo termine con tassi d’interesse più competitivi. Si stima che l’operazione contribuirà ad attivare investimenti nell’economia reale per oltre 140 milioni di euro, di cui almeno un quarto da destinare a progetti che contribuiscono a promuovere la transizione ecologica. Il 70% delle risorse sarà destinato alle piccole e medie Imprese (PMI), mentre il restante 30% alle Mid Cap.Parallelamente alla stipula del, BEI e Mediocredito Trentino-Alto Adige hanno firmato un accordo di consulenza volto a intensificare gli investimenti a favore della. I servizi di advisory della BEI, offerti nell’ambito del programma di consulenza ‘Green Gateway’, aiuteranno Mediocredito Trentino-Alto Adige a migliorare il processo di valutazione di ammissibilità dei progetti green e il monitoraggio dell’impatto di questi. Il servizio di consulenza mirerà inoltre a rafforzare il know-how di Mediocredito Trentino-Alto Adige per quanto riguarda la tassonomia dell’Unione Europea e a sviluppare nuovi prodotti finanziari dedicati a promuovere l’azione climatica., Vicepresidente della BEI, ha dichiarato: "Questa operazione dimostra il forte impegno della BEI nel sostenere la crescita economica e la decarbonizzazione del tessuto imprenditoriale italiano. Oltre a fornire a finanziamenti a condizioni agevolate, la BEI mette a disposizione servizi di consulenza che contribuiscono ad aumentare la quota di finanziamenti sostenibili e quindi a promuovere la transizione ecologica dell’economia.”, Amministratore Delegato di SACE, ha dichiarato: “Siamo felici di essere insieme a BEI al fianco di Mediocredito Trentino-Alto Adige in questa grande operazione che ci consente di sostenere le PMI nei loro progetti più importanti e strategici, come quelli in sostenibilità. Tutto questo fa di quest’operazione una grande opportunità d’impatto non solo per l’economia reale e per la collettività”, Direttore Generale di Mediocredito Trentino-Alto Adige, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento di affidabilità da parte della Banca europea per gli iInvestimenti e di SACE. Il nostro impegno sarà quello di capitalizzare le opportunità offerte dall'Europa e trasferirle con tempestività all'economia locale del Trentino-Alto Adige e del Nord Est. Siamo, inoltre, grati per il supporto del servizio di advisory della BEI, una consulenza strategica che non solo arricchirà il nostro know-how, ma ci consentirà di promuovere investimenti sostenibili e contribuire fattivamente alla trasformazione verde delle imprese.”