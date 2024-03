Fidia avvia iter presso Tribunale per chiusura concordato

Fidia

(Teleborsa) -, società tecnologica quotata sul mercato Euronext di Borsa Italiana, comunica di averdell’ultima tranche prevista dallariservata ai creditori chirografari, per un importo totale diCon questo passaggio, Fidia, rispettando - secondo le modalità e tempistiche stabilite - uno degli impegni cardine del piano di, finalizzato al risanamento finanziario del Gruppo.Grazie all’efficacia delle scelte strategiche adottate dal management, Fidia presenta oggi risultati concreti che evidenziano un. Tali risultati trovano riscontro sia in termini di efficienza che di volumi, e si confermanoda ultimo aggiornato in data 31 ottobre 2023."E’ con grande soddisfazione che comunichiamo l’avvio dell’iter che porterà alla conclusione della procedura di concordato preventivo, con il pagamento dell’ultima tranche ai creditori chirografari, e confermiamo con orgoglio di aver rispettato ogni fase del processo come originariamente pianificato”, ha dichiarato, Presidente Esecutivo di Fidia, aggiungendo "grazie al successo del nostro piano di rilancio, all’avvio di progetti strategici, nonché alla storia di eccellenza e al riconoscimento internazionale che, da sempre, ha contraddistinto l’azienda, siamo riusciti a riaffermare la leadership nel settore, mantenendo saldi rapporti industriali con i creditori e completando con successo il processo di risanamento finanziario. Continueremo a investire per garantire la stabilità finanziaria ed il successo a lungo termine dell'azienda".