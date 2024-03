OCSE: debito pubblico e corporate globale a 100mila miliardi dollari

(Teleborsa) - L'ammontare complessivo dii, un valore simile a. E' quanto emerge dal primo rapporto annuale OCSE sull'indebitamentoche esamina questo segmento chiave del mercato, nel contesto di accresciuti tassi di interesse e quindi con le sfide che gli stessi presentano per Stati e società emittenti., un rapido cambiamento del contesto macro finanziario ora pone davanti a questi mercati la prova più impegnativa da una intera generazione", afferma l'ente parigino. "Il protratto periodo di tassi storicamente bassi, che ha consentito la diffusa crescita dell'indebitamento a livello globale e l'espansione di segmenti di mercato maggiormente a rischio, ora è giunto alla fine. I tassi ufficiali elevati, l'inasprimento quantitativo e le accresciute tensioni geopolitiche stanno avendo impatti consistenti". E nel frattempo "i fabbisogni di rifinanziamento sono considerevoli - prosegue l'Ocse -. Inoltre oggi i mercati obbligazionari sono anche caratterizzati da un crescente universo di investitori più sensibili ai prezzi".In questo quadro per l'Italia è tra i paesi che registreranno tra i maggiori livelli di scadenza di titoli obbligazionari rispetto al PIL da qui al 2026: "in cinque Stati OCSE - recita lo studio - titoli a tasso fisso per oltre il 20% delQuesti paesi fronteggiano accresciuti rischi di rifinanziamento se i tassi di interesse elevati persistessero per buona parte di questo periodo". Secondo l'Ocse bisogna assicurare che debiti che risultavano gestibili in un contesto di tassi di interesse più bassi, e in cui le banche centrali erano acquirenti"Gestire efficacemente tutto questo potrebbe diventare la sfida chiave che si troverà aa strategia dell'Italia di offrire direttamente ai consumatori titoli di Stato e accrescere la quota di investitori al dettaglio (retail) sul totale dei sottoscrittori di debito pubblico è una novità "interessante",. Lo ha spiegato Carmine di Noia, direttore per gli affari finanziari e societari dell'Ocse, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione del primo rapporto annuale sull'obbligazionario pubblicato dall'ente parigino. "Abbiamo dedicato parte dello studio alla sostenibilità dei debiti pubblici.- ha detto -. Abbiamo visto da molti anni che il Tesoro ha emesso non solo direttamente al retail, ma anche usando microstrutture online. Penso che questa sia un'evoluzione interessante". I titoli oggligazionari, "i bond sono una buona classe di titoli" e questa strategia "aiuta anche per fare incontrare offerta e domanda. Penso che sia un modo appropriato di diversificare la domanda, in termini di raggiungere i consumatori", come con il Btp Italia. "