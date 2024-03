Promotica avvia prima campagna di loyalty marketing in Polonia

Promotica

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha, presso la catena di supermercati Stokrotk.Da molti anni Promotica è presente in Asia (Hong Kong) e Europa dell'Est (Belgrado), ma è recente la decisione didi crescita per le campagne loyalty, tra cui Romania, Ungheria, Croazia, Slovenia, Albania e appunto Polonia.La campagna, denominata, presenta un’esclusiva collezione di stoviglie di"Siamo molto felici e orgogliosi di iniziare la nostra attività internazionale in Polonia, uno dei mercati food&grocery più importanti ma anche più difficili e competitivi d'Europa - ha commentato l'- Siamo convinti che la campagna "Componi il tuo set italiano" avrà successo e che gli acquirenti polacchi avranno una grande opportunità di familiarizzare ancora di più con il gusto e l'eleganza italiana".