Tassi, Lagarde (BCE): "Agiremo indipendentemente da Fed. A giugno più certezze"

(Teleborsa) -e per questo la BCE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL per quest'anno, indicando un +0,6% per quest'anno ed un'accelerazione all’1,5% nel 2025 ed all’1,6% nel 2026. Nello stesso tempo, "anche se gran parte degli indicatori d'inflazione sono ulteriormente rallentati, specialmente la crescita dei salari". Lo ha confermato la Presidente della BCEnella conferenza stampa seguita al meeting di politica monetaria."I consumatori continuano a frenare gli acquisti - ha spiegato Lagarde - e le imprese esportano meno di rifesso ad un rallentamento della domanda estera e della perdita di competitività su mercati internazionali"."Le indagini congiunturali segnalano una", ha sottolineato la numero uno dell'Eurotower, spiegando che il ridimensionamento dell'inflazione e l'aumento dei salari contribuirà a sostenere i redditi reali e quindi la crescita, mentre tenderanno "gradualmente attenuarsi" gli effetti dei passati rialzi dei tassi.La Presidente, aprendo ad un eventuale taglio dei tassi a giugno, ha confermato che nell'are euro prosegue un "processo disinflazionistico" e "si stanno facendo buoni progressi", ma "e sappiamo questi arriverranno nei prossimi mesi, sapremo un po' di più ad aprile e".Entrando più nello specifico sul tema delle, Lagarde ha confermato "in questa riunione, ma abbiamo" e poi ha aggiunto che. "Faremo quello che dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare", ha ribadito la numero uno dell'Istituto di Francoforte aggiungendo che "se le condizioni saranno soddisfatte e la nostra diagnosi dirà che la politica monetaria è stata restrittiva abbastanza a lungo, prenderemo la nostra decisione".Mettendo da parte il tema politica monetaria,il completamento dell'indicando che il Board ha "rafforzato significativamente" la sua posizione rispetto a questa priorità.