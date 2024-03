TIM, Labriola: Fastweb-Vodafone è un competitor, ma non sono spaventato

TIM

(Teleborsa) - "possibile, avrei preferito l'operazione Vodafone-Iliad. Alla domanda se Fastweb-Vodafone è un competitor per il segmento corporate, la mia risposta è certamente sì, ma non va dimenticato che noi abbiamo 16 data center, e ciò vuol dire che se qualcuno vuole entrare in questo mercato deve costruirli". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione del Piano 2024-26 senza la rete (NetCo)."Li rispetto, saranno un competitor, ma", ha aggiunto.