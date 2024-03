Vianini, risultato competenza 2023 negativo per 2,4 milioni

Vianini

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 con unè stato negativo per 2,4 milioni di euro (positivo per 3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022).operativi si sono attestati a(14,3 milioni di euro nel 2022). Il dato relativo all’eserciziodi proprietà della Società (4,7 milioni di euro) successivamente venduti, nonché del(0,8 milioni di euro). I Ricavi derivanti dalle locazioni immobiliari sono stati pari a 9,2 milioni di euro in aumento del 17,9% rispetto al 2022 (7,8 milioni di euro).Il, si è attestato a(10 milioni di euro nel precedente esercizio influenzato positivamente dalla valorizzazione degli immobili in portafoglio già descritta). Le locazioni hanno contribuito a tale risultato per 6,2milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 2022)., è pari a 162,7 milioni di euro in linea con il dato al 31 dicembre 2022. Il fabbisogno finanziario inerente all’attività del Gruppo Domus è pari a 148,3 milioni di euro. L’aumento di capitale sociale della Capogruppo pari a circa 60 milioni di euro, perfezionatosi in data 24 gennaio 2024, è stato utilizzato in via prevalente per la riduzione dell’indebitamento finanziario del Gruppo attraverso il rimborso volontario di finanziamenti in essere.