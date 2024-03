Banca Sistema, CdA approva bilancio e dividendo

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e il progetto di bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema al 31 dicembre 2023, confermando i risultati già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato lo scorso 9 febbraio.L’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024 sarà quindi chiamata a deliberare sulla destinazione dell’utile e sulla distribuzione del dividendo. Il pagamento del dividendo, se approvato dall’Assemblea, avverrà il 2 maggio 2024, con stacco della cedola il giorno 29 aprile 2024 e record date il 30 aprile 2024.L’Assemblea degli Azionisti sarà inoltre chiamata a deliberare sul piano di acquisto di azioni proprie, assegnando, per un periodo di 18 mesi dalla data dell’approvazione da parte dell’Assemblea, delega al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto e la disposizione di massime n.50.000 azioni proprie, pari ad una quota dello 0,06% del capitale sociale, per un controvalore massimo di euro 90.000.La stessa Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sulla determinazione dei relativi compensi oltreché sulla “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".