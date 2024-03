CIR, nel 2023 utile di 32,8 milioni di euro. Nessun dividendo e avanti con buyback

CIR

Sogefi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, ha chiuso ilconcon 2.379,8 milioni di euro, in aumento del 6,9% rispetto al 2022, con dinamiche positive in entrambi i settori di attività del gruppo. L'consolidato del 2023 è ammontato a 352,2 milioni di euro (14,8% dei ricavi), rispetto a 296,2 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022 (13,3% dei ricavi). L'incremento dell'EBITDA è riconducibile all'incremento del fatturato e della redditività sia di KOS che di. Ilconsolidato è stato positivo per 32,8 milioni di euro, a fronte di un risultato in pareggio nel 2022, con incrementi in tutte le attività.L'consolidato ante IFRS16 al 31 dicembre 2023 è sceso a 17,8 milioni di euro, rispetto a 81,8 milioni al 31 dicembre 2022. L'indebitamento finanziario netto consolidato inclusi i debiti IFRS16, al 31 dicembre 2023, ammonta a 871,5 milioni di euro, comprensivi di diritti d'uso per 853,7 milioni, principalmente della controllata KOS (788,8 milioni), che opera avvalendosi di immobili prevalentemente in locazione.Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti di, ritenendo che nelle attuali condizioni di mercato la prosecuzione nella politica di riacquisto di azioni proprie seguita negli ultimi anni costituisca una modalità di distribuzione verso gli azionisti più efficace. A questo proposito, ha deliberato di, per un massimo di 208.000.000 azioni, con annullamento delle azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale.