In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -. Negli USA, sostanzialmente stabile l', in una prima seduta della settimana senza grandi spunti. Oggi non c'è stata alcuna pubblicazione di dati rilevanti in Eurozona e Stati Uniti, così l'attenzione è rivolta alla pubblicazione di domani sull'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti a febbraio.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,093. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.180,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,25%.Aumenta di poco lo, che si porta a +134 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,62%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,38%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.315 punti, con uno scarto percentuale dello 0,27%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 35.436 punti.Il controvalore dell'11/03/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,88 miliardi di euro, con una variazione dello 0,62%, rispetto ai precedenti 2,89 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,13%),(+1,76%),(+1,14%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,59%.Crolla, con una flessione del 4,06%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,57%.di Milano,(+11,65%),(+5,22%),(+3,63%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,27%.