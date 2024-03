L’Italia verso la Cashless Society tra progressi e sfide ambientali

(Teleborsa) - L'Italia deiaccelera anche se rimane ancora un forte attaccamento al contante. È quanto emerge dalla survey agli esercenti condotta dalla Community Cashless Society di, il cui Forum Finale si terrà il 4 aprile 2024 a Villa d’Este, Cernobbio. La, condotta quest’anno per la prima volta da TEHA su un panel di 500 esercenti, evidenzia come sia l'aumento della domanda da parte della clientela a spingere l’accettazione del cashless. Sono 8 su 10 gli esercenti che, oltre al contante, accettano pagamenti digitali, sebbene solo una piccola percentuale accetti modalità(come Paypal e Satispay). Di questi, il 58% ha introdotto i pagamenti digitali per venire incontro alla richiesta dei clienti. Infatti, senza pagamenti digitali, gli esercenti stimano di perdere in media il 26% della clientela, con picchi superiori al 60% in settori come Alimentari, Abbigliamento, Bar/Tabacchi e Hotel/Strutture ricettive.Oltre il 50% degli intervistati ha registrato un aumento delle vendite con l'introduzione del. Tuttavia, nonostante la percezione di maggiore sicurezza dei pagamenti digitali rispetto al contante, solo il 13,7% degli intervistati ha aumentato l'adozione del cashless per questo motivo. Anzi, il 20% degli esercenti considera ancora il contante ilpiù sicuro, rivelando una certa resistenza al cambiamento. Interessante notare come la dipendenza dal contante e la percezione di sicurezza sia più pronunciata nelle regioni del. Questo suggerisce la presenza di forti divari Nord-Sud relativi all’accettazione e all’utilizzo del cashless.Oltre ai pregiudizi culturali, un altro ostacolo è rappresentato dalladiffusa tra gli esercenti. Il 60% giudica basso o molto basso il grado di raccolta edei dati dei propri clienti, mentre il 26% non utilizza affatto il web per la propria attività. Inoltre, quasi il 50% dei rispondenti non ritiene di avere bisogno di competenze digitali avanzate. Tuttavia, questocontrasta con l'ampio spazio che metodi di pagamento avanzati come il(BNPL) stanno guadagnando. Nel 2023, ben il 40% degli utenti ha effettuato almeno il 10% dei propri acquisti online rateizzando i pagamenti digitali con soluzioni BNPL. Dato ancora più interessante è che il 60% degli utenti senza questa opzione non avrebbe finalizzato l'acquisto."L'Italia sta abbracciando sempre più i pagamenti digitali, ma restiamo un Paese ancora cash-based. La ricerca sui comportamenti degli esercenti rivela un quadro complesso, dove le dinamiche di sviluppo del cashless si intrecciano con ostacoli culturali e preconcetti – afferma(Senior Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House – Ambrosetti) –. Serve rimuovere le barriere che ostacolano la promozione dei pagamenti digitali. La spinta della clientela, che rappresenta il driver principale di trasformazione, potrebbe diventare ancora più importante con la diffusione, ad esempio, delle soluzioni Buy Now Pay Later. Ci auguriamo che a Cernobbio possa esserci l’opportunità di condividere come il percorso di digitalizzazione e modernizzazione potrà essere realizzato solo attraverso la piena collaborazione e l’impegno di tutti gli stakeholder pubblici e privati".I pagamenti cashless contribuiscono anche alla: l'Italia si trova al secondo posto in Europa, dopo la Germania, per le emissioni totali di CO2 generate dai pagamenti in contante, con oltre 160,8 mila tonnellate di CO2, circa 2,7 kg per abitante, causate dei pagamenti in contanti. Secondo le stime elaborate da The European House – Ambrosetti, il pagamento cashless ha un’impronta di carbonio inferiore del 21% rispetto al contante.Ilverrà presentato il 4 aprile alle ore 11.30 in occasione di un incontro riservato ai Partner della Community Cashless Society e alla stampa, con a seguire una discussione tra autorità, istituzioni e aziende. Oltre a quanto illustrato finora, in occasione del Forum verranno presentati anche i risultati delle survey ai cittadini e alle aziende e dell’aggiornamento dell’Osservatorio della Community con gli Indici quantitativi sulla diffusione della Cashless Society in Italia, in Europa e nel mondo.