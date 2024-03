A2A, Mazzoncini: "investimenti solo con i nostri flussi di cassa"

(Teleborsa) - "Il piano che guarda al 2035 si sposta all'orizzonte del 2035, fondamentalmente perché, sono in cantiere, sono autorizzati e quindi per noi è essenziale incominciare a guardare oltre e quindi guardare al 2035. Ci serve per continuare a mantenere la velocità di sviluppo che abbiamo avuto fino ad oggi". Lo ha detto, nel corso della presentazione del piano strategico 2024-2035 "Per poter svilupparli velocemente, ha spiegato, in maniera sicura o avere buona visibilità, la buona visibilità passa anche dal fatto di studiare che cosa succederà nei prossimi anni, quindi a un piano al 2035,su 12 anni, vuol dire una media di 1,6 miliardi o 1,7 miliardi all'anno di investimenti, un EBITDA che cresce dai 2 miliardi fino a oltre 3,2 miliardi, unche va da 600 milioni a 1 miliardo, ma essenzialmente quello che succede è che l'azienda continua a generare cassa in un circolo virtuoso in cui i buoni investimenti generano, utili che in parte distribuiamo ai nostri azionisti e in parte in investimenti", ha aggiunto l'AD. "Oggi abbiamo comunicato unche rispetto al 2022 che peraltro già aveva un pezzo di dividendo straordinario, cresce del 6%, quindi è chiaro che il 6% in più per i nostri comuni vuol dire circa 4 o 5 milioni a testa in più di dividendi, complessivamente arriviamo a circa 300 milioni di dividendi che dà l'idea che è possibile crescere col dividendo da un lato, mantenendo però undall'altro, perché il nostro pay out ratio come si dice in gergo, cioè la quota di dividendi che distribuiamo è sotto il 50%, quindi vuol dire che".Nel 2024 - ha detto ancora Mazzoncini - "abbiamo annunciato una guidance a 2 miliardi tondi, utili nuovamente intorno ai 600 milioni di euro, è un, è un anno in cui la cosa più importante è che scende il prezzo dell'energia, per i cittadini e per le imprese, è un'ottima notizia, il prezzo dell'energia è in calo molto importante rispetto al 2023 e rispetto al 2022, molto importante vuol dire che cala rispetto al 2022 di 4 o 5 volte, ma ciò non di meno. Questo diciamo da l'idea del, anche rispetto alla volatilità del prezzo dell'energia che ormai è una cosa su cui dobbiamo fare un po' l'abitudine, perché dopo 20 anni di prezzi completamente flat, la volatilità nel mondo dell'energia è diventato oggi un fattore chiave con cui confrontarsi", ha concluso il top manager.