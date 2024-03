Approvato il decreto sui giochi online: Il governo interviene per mettere ordine nel settore

(Teleborsa) - Arrivato il sì definitivo del Consiglio dei ministri allo schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza"., Il Governo "interviene anche sui giochi,. Lo afferma ilal termine del Consiglio dei ministri."Il decreto sul tema è stato approvato in via definitiva - aggiunge - A tal proposito, rimane fermo il canone di 7 milioni per i concessionari giochi a distanza, mentre sono state inserite disposizioni per le gare del Lotto (con scadenza a novembre 2025) e del Gratta e vinci (con scadenza a settembre 2028)"."Il governo ha approvato in prima lettura il decreto sulla riscossione. Si tratta di un importante intervento su una materia complessa e delicata, che ha tre obiettivi:attualmente a 1.200 miliardi;, in linea con i principali Paesi europei", dichiara Leo, ricordando che "sono già dieci i decreti di attuazione della riforma fiscale presentati in Cdm, dei quali otto approvati in via definitiva"."Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentrea saldare per intero il proprio debito con il fisco. Per questo aiuteremo i contribuenti aumentando la rateizzazione massima, che passerà gradualmente da 72 a 120 rate", conclude il viceministro dell'Economia e delle Finanze.