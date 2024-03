Generali, utile netto normalizzato record a 3.575 milioni. Dividendo di 1,28 euro

Generali

(Teleborsa) -ha chiuso ilconsono in aumento a 82.466 milioni di euro (+5,6%), grazie al forte sviluppo del segmento Danni. Lasi attesta a -1.313 milioni di euro. Il quarto trimestre ha evidenziato un trend in complessivo miglioramento per la raccolta netta Vita rispetto ai trimestri precedenti, con minori deflussi netti dalla linea risparmio e con una raccolta netta positiva nelle linee unit-linked e puro rischio e malattia.record a 6,9 miliardi di euro (+7,9%), grazie al contributo positivo di tutti i segmenti, trainato principalmente dal Danni.L'raggiunge il livello record di 3.575 milioni di euro (+14,1%), leggermente sopra le attese degli analisti per 3.573 milioni di euro, secondo un consensus fornito dalla società. Questo è dovuto principalmente al miglioramento del risultato operativo – che beneficia di fonti di utile diversificate –, all'utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (193 milioni al netto delle imposte), all'impatto non ricorrente di oneri di ristrutturazione in Italia (circa -165 milioni al netto delle imposte) e riflette anche l'impatto di -71 milioni di svalutazioni su strumenti a reddito fisso russi registrato a FY2022.L'cresce a 3.747 milioni di euro (2.235 milioni FY2022) e beneficia inoltre dell’impatto positivo pari a 255 milioni relativo alla cessione di Generali Deutschland Pensionskasse."L'ottima performance di Generali nel 2023, supportata da risultato operativo e utile record con il contributo positivo di tutti i segmenti, dimostra l'efficace esecuzione della nostra strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth - ha commentato il- Grazie alla nostra forte posizione di cassa e di capitale, stiamo accelerando la crescita dei dividendi distribuiti ai nostri azionisti. Come player assicurativo e di asset management profittevole e diversificato,. Il futuro successo di Generali beneficerà inoltre anche del contributo delle acquisizioni di Conning e Liberty Seguros".Glicomplessivi del Gruppo crescono a 655,8 miliardi di euro (+6,6% rispetto a FY2022) e riflettono principalmente il positivo effetto di mercato. Il Gruppo conferma una solida posizione patrimoniale, con ilal 220% (221% FY2022).Ilche sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti è pari a 1,28 euro (aumenta del 10,3% rispetto a quello distribuito nel 2023),. contro attese degli analisti per 1,25 euro. Sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2024 e le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 20 maggio 2024. La proposta di dividendo comporta un'erogazione massima complessiva di 1.987 milioni di euro.Il Gruppo conferma l'impegno a raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell'utile per azione compreso tra il 6% e l'8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo superiori a 8,5 miliardi di euro nel periodo 2022-2024 e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 miliardi e 5,6 miliardi di euro, con ratchet policy sul dividendo per azione. Il Gruppo si aspetta di raggiungere quest'ultimo target entro maggio 2024: in particolare, qualora l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024 approvi la proposta di distribuire dividendi nel 2024 per 2 miliardi di euro, i dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 saranno pari a 5,5 miliardi di euro.