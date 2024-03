Italgas, CdA convoca assemblea il 6 maggio: in odg piano co-investimento per dipendenti

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di convocare per il prossimo 6 maggio, alle ore 14.00, in unica convocazione, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per deliberare sull’approvazione del Bilancio 2023, sulla proposta di destinazione dell’utile, sulla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023, nonché sulla proposta di adozione di un Piano di Co-investimento 2024-2025 riservato ai dipendenti del Gruppo Italgas.A tal fine, spiega la società in una nota, il Consiglio ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea lasociale mediante emissione di un massimo di 3.000.000 di azioni ordinarie della Società, per un importo nominale di 3.720.000 euro da riservare esclusivamente ai beneficiari del suddetto Piano di Co-investimento 2024-2025.Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di undi 0,352 euro per ciascuna azione della Società avente diritto. Il dividendo, ove deliberato dall’Assemblea, sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024, con data stacco il 20 maggio 2024 (record date 21 maggio 2024).In esecuzione delapprovato dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2021, il Consiglio ha determinato l’attribuzione gratuita di complessive 497.089 nuove azioni ordinarie della Società ai beneficiari del Piano stesso (primo ciclo del Piano) e avviato l’esecuzione della prima tranche dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla predetta Assemblea, per un importo di nominali euro 616.390 prelevato da riserve da utili a nuovo.