Scuola, a marzo aumenti fino a 350 euro. Anief: mancano però all’appello gli anticipi del nuovo Ccnl

(Teleborsa) - Con looltre un milione e 200 mila lavoratori della scuola – tra docenti, amministrativi e collaboratori scolastici - riceveranno l’relativa al rinnovo delsottoscritto lo scorso 18 gennaio: “nell’area riservata di NoiPA cominciano ad essere caricati gli importi che saranno erogati con emissione speciale (quanto l’abbiamo attesa!)”, scrive oggi Orizzonte Scuola.Si tratta dellache porta a un valore rideterminato complessivo che va da 194,80 euro a 304,30 euro al mese e un ulteriore incremento del(CIA) per ilche porta a un valore ridetermina. Inoltre, è prevista anche l’applicazione dell’una tantum inserita nel CCNL 2019/21, all’art. 75, però solo per i docenti e Ata assunti in ruolo, a docenti e Ata in servizio nell’anno scolastico 2022/23, purché il servizio sia iniziato entro il 31 dicembre 2022, a docenti e Ata anche part time, in proporzione al numero di ore previste dal contratto stipulato. La somma lorda è di 63.84 euro (per i docenti di qualsiasi grado) e di 44,11 euro (per il personale Ata).“Al netto, in media i docenti andranno a prendere 350 euro lordi in più, il personale Ata 200 euro, 150 euro i collaboratori scolastici, circa 1.100 euro i Dsga. Sono piccoli passi avanti, che però non ci soddisfano: lo Stato, infatti, deve pagare mensilmente un assegno pari al 50% dell’inflazione programmata per il mancato rinnovo del contratto successivo – ha sottolineatoin una nota –. In media, si tratta di una cifra importante: 2.000 euro, al netto di quanto ricevuto a dicembre con assegno relativo ad anticipo rinnovo contrattuale 2022-2024, e riguardano l’assegnata solo in piccola parte. Però, invece di farlo – spendendo per questo i 5 miliardi stanziati per gli aumenti - tiene i soldi in cassa in attesa del. Fino a quando questo non avverrà, in attesa del rinnovo del contratto di categoria, noi continueremo a proporre e portare avanti appositi ricorsi, per personale di ruolo e precari, finalizzati al recupero della piena indennità di vacanza contrattuale: in pratica, portiamo avanti delle azioni giudiziarie per il recupero del doppio dell'assegno ricevuto a dicembre 2023, esattamente come dice la legge in vigore”.