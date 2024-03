SEA Prime a NBBA Schedulers& Dispatchers Conference 2024: i movimenti registrati nel 2023

(Teleborsa) -, che con il brand Milano Prime è il principale gestore aeroportuale in Italia e Europa, partecipa in qualità di espositore all'edizione 2024 della Schedulers&Dispatchers Conference, che apre da oggi al 14 marzo a Fort Worth, Texas. Nel 2023 SEA Prime, +4% rispetto al 2022 e +38% rispetto al 2019. Nelle prime settimane del 2024, picchi di traffico sono stati registrati durante la Milan Fashion Week (+6% rispetto al 2023).I risultati raggiunti da SEA Prime e il focus strategico sono guidati dalla crescita infrastrutturale, dai servizi premium e dalla posizione unica di Milano, una delle città più di tendenza e visitate in Europa. Nel 2023 SEA Prime ha inaugurato il nuovo hangar di 4.700 m2 a Linate Prime, che ha ottenuto un rating "Excellent" dall’ente indipendente BREEAM per i suoi standard di sostenibilità ed efficienza energetica, che porta ad un totale di 12 gli hangar dedicati alla business aviation, per un totale di 35 mila mq.In termini di servizi premium, si segnalano gli sviluppi del servizio 'Fast Track' a Malpensa Prime, dedicato al transito di passeggeri di voli commerciali VVIP, un servizio innovativo e unico nel suo genere per il mercato italiano. Le squadre di calcio e basket milanesi, così come le squadre europee che arrivano a Milano per disputare le competizioni europee, oltre a star del rock e del cinema ad aziende internazionali richiedono sempre più spesso il servizio Fast Track di Milano Prime, che garantisce una combinazione di comfort, privacy e sicurezza."SEA Prime è costantemente impegnata a soddisfare la crescente domanda di servizi e infrastrutture di business aviation a Milano, con un focus sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, durante le quali gli aeroporti di Milano Prime saranno pronti ad accogliere visitatori, atleti e delegazioni", ha dichiarato