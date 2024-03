Accordo provvisorio su una migliore applicazione transfrontaliera delle norme sulla sicurezza stradale

(Teleborsa) - La Commissione accoglie con favoresull'agevolazione dell'applicazione delle norme sulla circolazione stradale a livello transfrontaliero.Le attuali norme dell’UE sull’applicazione delle norme a livello transfrontaliero hanno contribuito ad aumentare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale da parte dei conducenti non residenti. Ciononostante,perché l’autore del reato non è stato identificato o perché non è stato eseguito il pagamento della multa. L'accordo odierno affronta tali questioni con nuove disposizioni che migliorano la cooperazione tra gli Stati membri. Oltre allo scambio automatizzato di informazioni tra le autorità nazionali, vengono introdotte procedure di assistenza reciproca per identificare l'autore del reato e applicare le sanzioni pecuniarie.Oltre ai reati più frequenti e gravi, come l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e droga, la cooperazione tra le autorità nazionali riguarderà anche: non mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede; sorpasso pericoloso; parcheggio pericoloso; attraversando una o più linee bianche continue; guida nella direzione sbagliata; non rispetto delle norme sull'utilizzo dei corridoi di emergenza; non rispettare le restrizioni di accesso dei veicoli legate alla sicurezza stradale applicate ad aree come le zone scolastiche, le zone pedonali e le piste ciclabili, l'uso di un veicolo sovraccarico. Gli Stati membri riferiranno sulle questioni relative ai reati commessi da conducenti di paesi terzi.Unoffrirà ai cittadini un facile accesso alle informazioni sulle norme di sicurezza stradale in vigore in ciascuno Stato membro, ma anche alle procedure di ricorso, alle multe applicate, ai sistemi di applicazione e ai mezzi disponibili per il pagamento delle multe.Le garanzie per la protezione dei dati personali sono rafforzate attraverso ruoli e compiti chiari per le amministrazioni nazionali nelle procedure di esecuzione transfrontaliere, disposizioni sulla sicurezza dei dati, scadenze chiare e orientamenti sulla lingua da utilizzare quando si comunica con i cittadini.L'accordo politico raggiunto ieri sera. Una volta completato questo processo da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, le nuove norme saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali entro due anni e mezzo.