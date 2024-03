Bioera riceve manifestazioni di interesse da tre potenziali investitori

Bioera

(Teleborsa) -, società quotata su Euonext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, intendeper i rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.Ciò avverrebbe tramite unall'investitore, che la società utilizzerebbe successivamente per il pagamento, totale o parziale, deidella stessa; ovvero alternativamente il preventivo acquisto da parte dell'investitore di tutti - o parte - dei debiti, che verrebbero poi compensati mediante sottoscrizione da parte dell'investitore di un aumento di capitale riservato, da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti di Bioera.La società ha ricevutoe, in data odierna, ha proceduto a consentire l'accesso agli Investitori ad una data-room virtuale contabile, legale e fiscale, al fine di consentire agli Investitori di poter presentare offerte vincolanti. Non è escluso che ulteriori potenziali Investitori possano aggiungersi in futuro a quelli che ad oggi hanno già avuto accesso alla data room, si legge in una nota.Le prospettate operazioni dovrebbero ragionevolmente comportare per l'investitore il superamento delle soglie rilevanti ai fini dell'applicazione della; tuttavia, la società ha già presentato alla CONSOB un quesito in relazione all'applicazione delle ipotesi di esenzione dall'obbligo di OPA in capo all'investitore in caso di esecuzione di una delle prospettate operazioni.