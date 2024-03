Borse europee in rialzo nonostante sorpresa negativa della produzione industriale

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, nell'a gennaio laha, con una variazione di -3,2% m/m rispetto a -1,8 atteso e +1,6% precedente. La produzione di beni di investimento è stata quella che ha evidenziato la flessione maggiore (-14,5% m/m); è scesa anche la produzione di beni di consumo, mentre è aumentata quella di energia e beni intermedi.Nel pomeriggio la ha reso nota l'esito della. In linea con i principi di efficacia, robustezza, flessibilità, efficienza e gestione di un'economia aperta, la BCE ha deciso che il tasso sui depositi resterà il tasso target, attorno al quale si dovranno muovere i tassi di mercato, e che l'Eurosistema fornirà liquidità attraverso un'ampia gamma di strumenti, come le aste di rifinanziamento a breve termine e, in un secondo momento altre nuove operazioni di durata più lunga.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,095. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,66%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,29%.Torna a scendere lo, attestandosi a +123 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre ilsi attesta al 3,57%.è stabile, riportando un moderato -0,02%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,39% a 33.885 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 36.040 punti. Leggermente positivo il(+0,41%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,74%).Ilnella seduta del 13/03/2024 a Piazza Affari è stato pari a 3,11 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,31 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,15 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,04 miliardi.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 3,45%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,00%. Buona performance per, che cresce dell'1,95%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,3%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,93%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,58%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,28%.Tra i(+3,93%),(+3,90%),(+3,42%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,96%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,67%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,35%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,03%.