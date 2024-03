ERG: nel 2023 ebitda a 520 milioni, proposto dividendo di 1 euro

ERG

(Teleborsa) -chiude il 2023pari a 520 milioni nel 2023 che si confronta con i 502 milioni del 2022.sono stati pari a 741 milioni, in aumento rispetto al 2022 (714 milioni), grazie al contributo derivante dalle acquisizioni effettuate nel secondo semestre 2022 e nel 2023, all’entrata in esercizio dei parchi sviluppati internamente ed entrati in esercizio a partire dal secondo semestre 2022 e alla migliore ventosità riscontrata nel periodo in tutte le geografie, in parte compensato dai prezzi di mercato in forte riduzione tutti i Paesi.Ilè stato pari a 305 milioni (273 milioni nel 2022). Gli ammortamenti sono stati pari a 215 milioni, in diminuzione rispetto al 2022 (229 milioni) e riflettono il pieno contributo dei nuovi asset (27 milioni) più che compensato dall’allungamento della vita utile degli asset eolici italiani ed esteri (27 milioni) per effetto dei programmi di “Lifetime Extension” e dal termine della vita utile di alcune componenti di parchi eolici e fotovoltaici (13 milioni) anche in conseguenza all’avvio di investimenti diRepowering e Revamping.per “attività continue” adjusted risulta pari a 1.445 milioni, in lieve aumento (+11 milioni) rispetto al 31 dicembre 2022 (1.434 milioni).Per il 2024, "basata sulla migliore stima dello scenario prezzi in un contesto di alta volatilità e incertezza", la ERG stima un margine operativo lordo nell’intervallo compreso tra 520 e 580 milioni, gli investimenti sono previsti nel range compreso tra 550 e 600 milioni. L’indebitamento finanziario netto adjusted3 è atteso tra 1.750 e 1.850 milioni, inclusivo della distribuzione del dividendo ordinario di 1 euro per azione.Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata per il 23 aprile 2024 in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il 24 aprile 2024 in seconda convocazione, la distribuzione di unpari a 1 Euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024 (payment date), previo stacco della cedola a partire dal 20 maggio 2024 (ex date) e record date il 21 maggio 2024.