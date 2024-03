Ryanair opererà 65 rotte da Bologna nella Summer '24

Ryanair

(Teleborsa) - Sono 11 gli aeromobili cheha deciso di basare sull’aeroporto di Bologna, dove nella Summer'24 su Bologna opererà 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su oltre 10 rotte.Nella conferenza stampa di presentazione dell’operativo, che entrerà in vigore a fine mese di marzo, Ryanair ha sottolineato di lavorato a stretto contatto con il Management Team dell’Aeroporto di Bologna per sviluppare un nuovo piano a lungo termine per garantire una migliore connettività e una crescita dei passeggeri nei prossimi anni, mirando ad aumentare il turismo in entrata nella Regione Emilia-Romagna.