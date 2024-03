WIIT, ricavi 2023 a 130,1 milioni (+9,5%)

WIIT

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 conpari a 130,1 milioni di euro in crescita del 9,5% rispetto a Euro 118,8 milioni dell’anno precedente .L' EBITDA Adjusted consolidato è pari a Euro 50,8 milioni (Euro 42,2 milioni nel FY2022), +20,3% rispetto all’anno precedente, grazie alla concentrazione nei servizi Cloud, al livello di ottimizzazione raggiunto nell’organizzazione dei processi e dei servizi operativi, alle sinergie di costo e al continuo miglioramento del margine delle società acquisite. Margine sui ricavi al 39,0% in significativo miglioramento rispetto al FY2022 (35,5%).L'(Margine Operativo Netto) si attesta a Euro 28,0 milioni rispetto a Euro 23,2 milioni registrati nell’FY2022 (+20,7%), rappresentando il 21,5% dei ricavi, in miglioramento rispetto a FY2022 (19,5%). Il valore degli ammortamenti e svalutazioni si assesta a circa Euro 22,7 milioni in crescita di Euro 3,8 milioni rispetto all’anno precedente, e riflette gli investimenti effettuati.L'Utile Netto Adjusted è pari a Euro 15,1 milioni rispetto ad Euro 13,1 milioni al 31 dicembre 2022 (+14,9%), incluso l’effetto fiscale calcolato sulle normalizzazioni a livello di risultato operativo consolidato.(indebitamento) pari a Euro -202,2 milioni al 31 dicembre 2023 (Euro -180,8 milioni al 31 dicembre 2022), considerando l’impatto IFRS16 di circa Euro 10,6 milioni (Euro 10,3 milioni al 31 dicembre 2022) ed esclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 37,5 milioni al valore di mercato del 31 dicembre 2023 (valore di mercato al 31 dicembre 2022 pari a Euro 28 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unlordo pari ad Euro 0,30 per ciascuna delle azioni WIIT in circolazione (con esclusione delle azioni proprie), secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 20 maggio 2024 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 21 maggio 2024 (record date) e data di pagamento del dividendo 22 maggio 2024 (payment date).