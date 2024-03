WIIT, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

WIIT

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 23,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2023, superiori alle attese in termini di margini e utile netto, ma leggermente inferiori in termini di crescita dei ricavi.Gli analisti evidenziano che la(post capex) è aumentata significativamente a 14,4 milioni di euro (da 3,9 milioni di euro a/a), un ottimo indicatore della capacità di WiiT di generare cassa.Sono fiduciosi che ora che WIIT dispone di tre server TIER IV in Italia e Germania, la crescita organica possa tornare a un livello superiore (stimiamo una crescita organica del 6,5% per il 2024). Questo, insieme all'acquisizione di Edge & Cloud e soprattutto a una struttura dei costi più snella del previsto, ha portato TP ICAP Midcap ad